Samsung выпустит смартфон Galaxy XCover Pro с Exynos 9611

В просторах интернета, появились слухи о новом защищенном смартфоне Galaxy XCover Pro, хотя компания официально не представила устройство.

Если верить слухам, то смартфон Samsung Galaxy XCover Pro получит 6.3 дюймовый LCD дисплей с разрешением 1080x2400 точек. Также смартфону приписывают аккумулятор ёмкостью 4020 мАч и толщину корпуса 10 миллиметров и будет защищен по стандарту IP68.

Судя по изображению, корпус смартфона сделан противоударным. За производительность смартфона будет отвечать восьмиядерный процессор Exynos 9611 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Работать смартфон будет на операционной системе Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0. К сожалению больше не какой информации нет.