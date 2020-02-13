Samsung выпустит смартфон с 64 мегапиксельной камерой

Смартфон Samsung Galaxy M31 относится к бюджетному классу. Он будет доступен в трех цветах: черный, синий и красный.

Телефон будет оснащен Super AMOLED экраном. Модель будет оснащена батареей 6000 мАч. Корпус изготовлен из качественного пластика. Работает смартфон на 10 Android с One UI 2.0. Модель оснащена процессором Exynos 9611 в паре с 6 Гб оперативной памяти. Телефон будет иметь до 64 Гб встроенной памяти.

Основная камера на 64 Мп с сверхширокоугольной камерой, а также 5 Мп макро-камера. Камера может записывать видео в формате 4K. Селфи-камера использует 16 Мп датчик. Стоимость модели еще неизвестна.