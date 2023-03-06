Samsung выпустит свой мобильный чип в 2027 году

Какое-то время назад компания Samsung продавала смартфоны на базе своей собственной системы на кристалле, но получалось не очень хорошо, потому что флагманские смартфоны той же компании на базе процессоров Qualcomm обладали более высокой производительностью. Вскоре компания была буквально вынуждена отказаться от использования своих собственных чипов, потому что от этого страдал мобильный сегмент, так что на текущий момент производитель выпускает смартфоны исключительно на базе процессоров Qualcomm, что, безусловно, не может не радовать потенциальных покупателей. Но есть информация, что производитель всё же работает над собственным мобильным чипом Exynos 2200, который, как оказалось, не будет представлен в ближайшее время.

Инсайдеры со ссылкой на южнокорейских инсайдеров заявили, что процессор Exynos 2200 есть лишь на бумаге — производитель создал дизайн чипа, но говорить о полноценном производстве пока что рано. Более того, инсайдеры говорят, что компания хочет реализовать чип по новому технологическому процессу, так что в конечном итоге пользователи могут получить собственную систему на кристалле компании лишь в 2027 году. Это удручает, потому что к тому моменту пользователи могут окончательно перейти на решения Qualcomm и уже не захотят возвращаться к процессорам другого производителя. И дело не только в производительности — те же модули модемов, позволяющие пользоваться спутниковой связью, тоже играют огромное значение.
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