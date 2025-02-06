Samsung внедрит ИИ в 6G к 2030 году

Компания Samsung опубликовала свою первую информацию по 6G ещё в 2020 году, а сегодня компания рассказала о том, как продвигается работа, приближающая производителя к большому будущему в сфере коммуникаций. В новом документе говорится, что Samsung планирует интегрировать новейшие технологии искусственного интеллекта во всю телекоммуникационную систему, чтобы улучшить качество сети и обеспечить «перспективный и устойчивый пользовательский опыт» (что это значит не совсем понятно). Ожидается, что от шестого поколения беспроводных сетей выиграют пять ключевых направлений — например, иммерсивная XR (сфера развлечений, медицины и науки). Также компания говорит, то её работа позволит создать цифровой двойник любого объекта (технология создания виртуальных копий физических объектов).

Это позволит быстро формировать виртуальные миры без необходимости генерировать или моделировать их в ручном режиме. Ещё в Samsung говорят про обеспечение стабильного подключения между множеством датчиков, машин и терминалов по беспроводной сети и расширении зоны покрытия и интеграция наземных и спутниковых сетей. Завершает список инноваций аналог проводного подключения, но без использования проводов. Всё это будет усилено технологиями искусственного интеллекта, которые не только сделают пользовательский опыт более инновационным, но и помогут снизить затраты, повысить энергоэффективность и расширить зону покрытия. Релиз уже в 2030 году.