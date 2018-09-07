Samsung вновь готовит раскладушку

2018-09-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung; [87]
Слухи о том, что компания Samsung выпустит крутую раскладушку, ходят в сети уже довольно давно. Но, до сих пор никто точно не может сказать, будет ли продукт выпущен в свет или это только домыслы. Сейчас вот вновь появились данные, что корейская компания готовит мощный смартфон в форм-факторе раскладушка, даже фотографии есть, но сама компания никак на данные слухи не реагирует. Вероятно, производитель действительно готовит что-то подобное, но для локального рынка или как небольшую партию в честь какого-то события. Выпускать на рынок дорогую раскладушку никто не станет, так как это больно ударит по бюджету компании, а прибыль будет минимальной. Пользователи любили этот формат лет десять назад, но теперь всем подавай флагман без рамок и с челкой сверху от дисплея. Вкусы сильно изменились.


Комментарии:
С чего начинается изучение английского ...
С чего начинается изучение английского Каждый родитель понимает, что без знания английского языка в современном мире тяжело. При этом немноги...
Опубликованы фото и рендеры флагманского...
Опубликованы фото и рендеры флагманскогоВ сети появились новые изображения флагманского смартфона Huawei Mate 20 Pro, официальный анонс которого ...
Появилась необходимость создать свой сай...
Появилась необходимость создать свой сайБольшинство предпринимателей, которые уже сумели запустить свой бизнес и неплохо на этом зарабатывают нуж...
Опубликован рендер Nokia 9 с камерой на ...
Опубликован рендер Nokia 9 с камерой на Вчера в сети появилась фотография смартфона Nokia TA-1094 с основной камерой на пять модулей. Сегодня изв...
Китайцы рассекретили смартфон Xiaomi Mi ...
Китайцы рассекретили смартфон Xiaomi Mi В базе данных китайского регулятора TENAA появились сведения о смартфоне Xiaomi Mi 8 Youth, который еще н...
iPhone Xs Max могут показать совсем скор...
iPhone Xs Max могут показать совсем скорВ сети появились данные о смартфоне iPhone Xs Max, который компания Apple должна продемонстрировать в бли...
BenQ LH720 для корпоративного сектора...
BenQ LH720 для корпоративного сектораПроекторы стали довольно популярными устройствами для домашнего использования — геймеры себе такие штуки ...
Vivo X23 выглядит шикарно...
Vivo X23 выглядит шикарноОфициально представлен новый мобильный телефон Vivo X23, который компания позиционирует как устройство ср...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Transcend StoreJet 25CK3. Набор для сборки внешнего SSD или HDD накопителяОбзор Transcend StoreJet 25CK3. Набор для сборки внешнего SSD или HDD накопителя
Обзор Philips 328P6AUBREB. Монитор для профессионаловОбзор Philips 328P6AUBREB. Монитор для профессионалов
Обзор INOI 3. Недорогой 4G-смартфонОбзор INOI 3. Недорогой 4G-смартфон
Обзор корпуса Cooler Master MasterBox MB600LОбзор корпуса Cooler Master MasterBox MB600L
Обзор игровых наушников Oklick HS-L450G ARROWОбзор игровых наушников Oklick HS-L450G ARROW
Предварительный обзор Razer Kraken Tourn...
Предварительный обзор Razer Kraken TournХорошая игровая гарнитура — залог успеха в большинстве соревновательных игр. Вы можете сколько угодно гов...
Обзор Happy Glass. Шикарная головоломка...
Обзор Happy Glass. Шикарная головоломкаОчень редко мобильные игры удивляют своим геймплеем, так как разработчики попробовали уже все возможные с...
Обзор Star Trek Trexels II. Фанатам Спок...
Обзор Star Trek Trexels II. Фанатам СпокДовольно часто игры на основе фильмов или книг получаются ужасными. Дело в том, что такого рода проекты с...
Предварительный обзор MSI P65 Creator. Д...
Предварительный обзор MSI P65 Creator. ДДостаточно часто производители ноутбуков выпускают какую-то интересную штуку, которая по их мнению подход...
Обзор Elea. Первый эпизод выглядит отлич...
Обзор Elea. Первый эпизод выглядит отличТематика космоса многих пользователей привлекает своей недоступностью. Гонки, шутеры, разнообразные квест...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Pro 1...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Pro 1Есть распространенное мнение, что на рынке из серьезных ноутбуков только Apple MacBook. Мысль, в принципе...
Обзор Paper. Красивый блокнот...
Обзор Paper. Красивый блокнотСтоит сразу отметить, что тестировал приложение Paper я на смартфона, тогда как лучше всего работать с пр...
Предварительный обзор ASUS ZenBook 13 (U...
Предварительный обзор ASUS ZenBook 13 (UНа современном рынке ноутбуков есть сильный игрок в виде компании Apple, который легко и просто побеждает...
Обзор Hungry Dragon. Неплохая поделка от...
Обзор Hungry Dragon. Неплохая поделка отОбычно крупные студии выпускают какие-то большие проекты со встроенными покупками и нереально красивой гр...
Предварительный обзор Acer Aspire Z 24. ...
Предварительный обзор Acer Aspire Z 24. Года два назад тема моноблоков очень активно продвигалась — производители заметили интерес пользователей ...
Обзор PES 2019. Новый уровень футбольных...
Обзор PES 2019. Новый уровень футбольныхЕсли вы фанат футбольных симуляторов, то у вас есть два варианта — FIFA и PES. На рынке может и существую...
Предварительный обзор Samsung Q900R QLED...
Предварительный обзор Samsung Q900R QLEDВ последнее время активно обсуждается доступность телевизоров и мониторов с разрешением 4К. Это довольно ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor