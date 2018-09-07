Samsung вновь готовит раскладушку

Слухи о том, что компания Samsung выпустит крутую раскладушку, ходят в сети уже довольно давно. Но, до сих пор никто точно не может сказать, будет ли продукт выпущен в свет или это только домыслы. Сейчас вот вновь появились данные, что корейская компания готовит мощный смартфон в форм-факторе раскладушка, даже фотографии есть, но сама компания никак на данные слухи не реагирует. Вероятно, производитель действительно готовит что-то подобное, но для локального рынка или как небольшую партию в честь какого-то события. Выпускать на рынок дорогую раскладушку никто не станет, так как это больно ударит по бюджету компании, а прибыль будет минимальной. Пользователи любили этот формат лет десять назад, но теперь всем подавай флагман без рамок и с челкой сверху от дисплея. Вкусы сильно изменились.