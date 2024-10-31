Samsung вновь лидирует на рынке смартфонов

Мировой рынок смартфонов постепенно восстанавливается после длительного падения и в третьем квартале демонстрирует лучшие показатели с начала пандемии. Согласно данным аналитического агентства Canalys, крупнейшие компании на рынке поставили за отчётный период почти 310 миллионов устройств. Естественно, компания Samsung осталась лидером по продажам среди производителей в третьем квартале, однако её отрыв от конкурентов заметно сократился. Например, компания Apple отстала всего на один процентный пункт, а Xiaomi, занимающая третье место, — на четыре. При этом рыночная доля Samsung снизилась на 2 процентных пункта несмотря на оптимизацию линейки бюджетных устройств. А вот Apple приблизилась к первому месту, чему способствовал запуск линейки смартфонов iPhone 16.

Компания Canalys также отметила, что Apple недавно поставила более старые модели вроде iPhone 13 и iPhone 15 на рынок Индии, что также укрепило её позиции на мировом рынке. Соответственно, ожидается, что в четвёртом квартале 2024 года компания Apple выйдет на первое место в мире по продажам смартфонов. Кроме того, китайские компании вроде Xiaomi, Oppo и Vivo использовали иной подход для увеличения поставок — компания Xiaomi, например, сделала акцент на развивающиеся рынки и фирменные магазины, а Oppo переименовала серию A3 и добилась успеха в Юго-Восточной Азии в ценовом диапазоне 100-200 долларов. У гиганта из Купертино, конечно, прицел на более дорогостоящие смартфоны.
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