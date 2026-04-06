Samsung вновь повышает цены на DRAM-память

Рынок памяти сейчас ведёт себя очень странно — даже небольшое снижение спотовых цен на DRAM вызывает разговоры о «крахе» и обвалы акций. Но крупнейшие игроки вроде Samsung сохраняют спокойствие и, судя по всему, последовательно поднимают цены. По данным корейского издания ETNews, Samsung уже продаёт DRAM с ростом примерно на 30% от квартала к кварталу. Причём это происходит после того, как в первом квартале 2026 года средние цены выросли примерно на 100% по сравнению с прошлым годом. Речь идёт не об одном продукте, а сразу о нескольких категориях — от HBM-памяти для ИИ до обычной DRAM для серверов, ПК и смартфонов. Если упростить — модуль DRAM, который стоил 10000 корейских вон в начале 2025 года, подорожал до 20000 вон в первом квартале 2026 года, а теперь уже продаётся примерно за 26000 вон.

И это ещё не предел, потому что вслед за Samsung аналогичную ценовую политику, скорее всего, поддержат SK Hynix и Micron. Это фактически ломает теорию о скором падении цен на массовую DRAM. Да, цены на старую память DDR4 сейчас находятся под давлением, но это связано скорее с распродажей накопленных запасов, чем с реальным снижением спроса. По данным DRAMeXchange, контрактные цены на DDR4 (8 ГБ для ПК) на конец марта оставались без изменений месяц к месяцу. При этом ситуация с более современной памятью только ухудшается — контрактные цены на LPDDR5 сейчас держатся примерно на уровне 10 долларов за ГБ, то есть в три раза дороже, чем в сентябре 2025 года. Это огромный рост.
