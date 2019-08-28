Samsung возобновила предпродажи Galaxy Fold

2019-08-28, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Galaxy Fold; [73]
Компания Samsung официально возобновила продажи смартфона Galaxy Fold, который ранее был отменен и снят с предварительного заказа. Теперь, видимо, ситуация немного изменилась и производитель решил все же вернуть устройство на рынок. Сейчас на официальном сайте компании вновь появилась страница с возможностью заказать новое устройство и, вероятно, это говорит о возможном скором релизе гаджета. Пока что вопрос только в том, сколько устройство за такие безумные деньги, а за Galaxy Fold просят 2600 долларов, проживает в режиме складывания и раскладывания. Если дисплей будет слишком хрупким и сломается после пары тысяч складываний, то грош цена таком гаджеду. К сожалению, говорить о качестве сборки пока что не приходится.


Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Fold
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