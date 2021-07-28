Samsung возобновила производство Galaxy S21 FE

Авторитетный информатор Роланд Квандт сообщил о том, что компания Samsung вернула в производство смартфон Galaxy S21 FE. Это значит, что аппарат могут представить уже в ближайшие недели.

По данным китайского регулятора TENAA, Samsung Galaxy S21 FE 5G получит 6,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, поддержку сотовых сетей пятого поколения, размеры 155,7:74,5:7,9 мм, батарею ёмкостью 4370 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт, процессоры Qualcomm Snapdragon 888 и Exynos 2100 в зависимости от региона, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру с модулями разрешением 12 Мп, 12 Мп и 8 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп и предустановленную оболочку OneUI 3.0 на основе Android 11.