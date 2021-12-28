Samsung возобновляет выпуск стабильной версии One UI 4 на базе Android 12 после исправления ошибок

Стабильные обновления Samsung для One UI 4 на базе Android 12 для семейства Galaxy S21 и Galaxy Z Fold3 и Flip3 были приостановлены на прошлой неделе из-за серьезной проблемы с совместимостью с Google Play. Теперь, спустя некоторое время проблемы были решены благодаря сотрудничеству с Google, поскольку развертывание обновления снова возобновлено. Появилось новое обновление ПО G99xBXXS3BULC для моделей S21. Корейские варианты получают G99xNKSS3BULC. Новая сборка для Flip3 - F711xxxS2BUL6, а для Fold3 - F926xxxS1BUL6.

Если у вас есть одно из этих устройств, вы можете вручную проверить наличие обновлений.