Samsung возрождает линейку защищенных смартфонов Galaxy Xcover

Samsung Galaxy Xcover 4 был выпущен еще два года назад — в марте 2017 года. После этого ходили слухи о его преемнике Galaxy Xcover 5, и вот наконец они подтвердились.

Новая модель недавно получила сертификацию Федеральной комиссии по связи США (FCC), а это значит, что выпуск уже совсем скоро. В базе FCC смартфон проходит под модельным номером SM-G398FN/DS. К сожалению, характеристики здесь не указаны, только емкость аккумулятора — 2800 мАч. Столько же было у Galaxy Xcover 4, а для современных моделей этого уже мало. Раньше Galaxy Xcover 5 также появился в базе бенчмарка GeekBench. Там указано, что смартфон получил процессор Exynos 7885, 3 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 9 Pie (скорее всего, с фирменной оболочкой One UI).

Скорее всего, это тоже будет скромный бюджетник с упором на защиту от падений и воды. Точная дата анонса пока неизвестно.