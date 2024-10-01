Samsung всё же выпустит тонкий Galaxy Z Fold Special Edition

Согласно информации западных инсайдеров, более тонкая версия складного смартфона от компании Samsung должна получить название Galaxy Z Fold Special Edition, и её запуск якобы должен был состояться 25 сентября. Очевидно, этого не произошло, но сами журналисты не знают почему компания отказалась от презентации этого гаджета. С другой стороны, у поставщиков секретных данных есть новая дата. Дело в том, что к корейский ритейлер раскрыл период предзаказов и дату выпуска устройства с названием Samsung Galaxy Fold6 Special Edition — стоит обратить внимание, что это не Galaxy Z Fold Special Edition, отличается название. И судя по этим данным, предзаказы на это устройство в Корее начнутся 18 октября и завершатся 24 октября, а выпуск запланирован на 25 октября.

Возможно, слух о запуске 25 сентября оказался верным, но инсайдер просто ошибся месяцем. Соответственно, официальную презентацию производитель должен провести немного раньше 18 октября — как минимум 16 числа. Так что через две недели стоит ожидать интересную новинку. Конечно, если это настоящая утечка от ритейлера, а вымысел, который активно распространяют на просторах интернета. Кроме того, стоит понимать, что новый складной смартфон будет крайне дорогостоящим — за тонкий корпус и повышенную производительность нужно будет отдать заметно больше средств. Но характеристики гаджета пока что ещё предстоит узнать — инсайдеры сильно расходятся в данных, что говорит о том, что точных данных нет.
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