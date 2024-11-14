Samsung закажет производство чипов на заводе TSMC

Судя по информации от проверенных источников, компания Samsung действительно может передать производство своих собственных чипов на аутсорсинг из-за трудностей с выпуском процессоров из линейки Exynos нового поколения. По словам одного из инсайдеров, корейская компания рассматривает возможность привлечения TSMC в качестве внешнего производственного партнёра, плюс позже этот слух подтвердил бывший сотрудник Qualcomm, который на текущий момент занимается анализом рынка полупроводниковой продукции. Если информация окажется достоверной, а в этом на самом деле не так уж много сомнений с учётом последних новостей на просторах интернета, Samsung может полностью перенести свои заказы на мощности TSMC, дабы иметь возможность конкурировать с лидерами рынка вроде Qualcomm или MediaTek.

Кроме того, несмотря на слухи о низких темпах производства и относительно низкой производительности, процессор Exynos 2500 по-прежнему находится в разработке и в ближайшем будущем отправится в производство, если компания, конечно, не откажется от идеи создания своего собственного чипа. При этом стоит отметить, что TSMC также производит чипы для конкурентов, например, текущий флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, но следует отметить, что даже в случае перехода к производству на заводах компании TSMC, Samsung продолжит самостоятельно разрабатывать архитектуру чипов Exynos. Это важно с прицелом на далёкое будущее компании Samsung.