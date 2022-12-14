Samsung заново создаёт свой мобильный процессор

На протяжении многих лет компания Samsung работала над собственной линейкой мобильных процессоров, так как это позволило бы гиганту выйти из-под влияния Qualcomm. На текущий момент все крупные компании кроме Apple сильно привязаны к производителю чипов, так как без процессоров Qualcomm рынок флагманских смартфонов просто перестанет существовать. И хотя Samsung длительное время пыталась развивать свою линейку процессоров Exynos, недавно производитель отказался от этой затеи и грядущие чипы компании будут продаваться уже с флагманами Qualcomm. Однако теперь инсайдеры сообщили, что на самом деле Samsung от затеи создать свой собственный мобильный чип не отказалась. Просто производителю пришлось заново собрать команду для работы в этом направлении.

Инсайдеры, которые имеют весьма тесную связь с Samsung, заявили, что компания собирает новую команду разработчиков, которая будет работать исключительно в одном направлении — создании процессора для мобильных устройств, который смог бы конкурировать на флагманском уровне с топовыми решениями конкурентов. Пока что мы не можем сказать, когда компания анонсирует своё первое готовое решение, но на это явно уйдёт несколько лет, так как создать процессор — довольно сложная задача. Будем надеяться, что у Samsung получится, так как сейчас на рынке наблюдается явная монополия, которая рано или поздно приведёт к деградации. Когда нет конкуренции, технологии просто не развиваются в нужном русле.
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