Samsung запатентовал дизайн смартфона Galaxy Z Flip

Samsung была одной из первых компаний, выпустивших складной смартфон, а также активно пытается выводить на рынок все больше и больше таких устройств. Для этого компания экспериментировала с различными складными конструкциями.

В отчете LetsGoDigital со ссылкой на новый патент от Samsung утверждается, что компания работает над смартфоном Galaxy Z Flip, который будет складываться в двух направлениях - внутрь и наружу, устраняя необходимость в более крупном дисплее на крышке.

В сложенном состоянии гибкий экран остается защищенным от внешних воздействий. Складывание устройства в другую сторону дает доступ к большому экрану как спереди, так и сзади. Кроме того, телефоном можно пользоваться в полностью открытом положении, после чего можно использовать весь гибкий экран. Интересно, что смартфон будет оснащен датчиком отпечатков пальцев на дисплее, это будет впервые для складного смартфона.