Компания Samsung остается одной из немногих компаний, еще не выпустивших смартфон с вырезом на передней панели. Однако в скором времени это может измениться. Южнокорейский гигант запатентовал смартфон с «бровью» на передней панели и двойной основной камерой на задней. Другой патент демонстрирует устройство, всю переднюю панель которого занимает экран. Куда при этом были перенесены громкоговоритель и фронтальная камер, не сообщается. Напомним, что следующим большим смартфоном Samsung станет фаблет Galaxy Note 9. Его дебют ожидается этим летом.