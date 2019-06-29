Samsung заплатит $40 000 за оригинальный дизайн аксессуаров и обоев для Galaxy

Компания Samsung в честь своего 10-летия запустила совместно с дизайнерским журналом Dezeen конкурс с призовым фондом в $40 000.
Конкурс проходит в двух категориях: Next Mobile+ и Next Mobile Wallpaper. Первая — это оригинальный дизайн аксессуаров для устройств Galaxy. Например, чехлы для смартфонов и планшетов, ремешки для смарт-часов, футляры для наушников и т. д. Samsung делает акцент на том, что это должны быть не просто красивые, но еще и полезные аксессуары, расширяющие функциональность гаджета. В категории Next Mobile Wallpaper будут представлены новые обои. Опять же, компания хочет видеть интерактивные и контекстные обои, которые будут иметь оригинальный дизайн и полезную для пользователя информацию.
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