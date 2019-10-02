Samsung заплатит всем покупателям смартфона Galaxy S4

The Register рассказал о финале эпопеи с коллективным иском пользователей смартфона Galaxy S4, направленного производителю Samsung. Все началось в 2014 году, когда выяснилось, что Samsung жульничает с результатами бенчмарков. Благодаря скрытому коду, во время тестов процессор работал на более высоких частотах, чем обычно – 532 МГц против 480 МГц. Однако суд отклонил обвинения, а сама корейская компания не признала вину. При этом Samsung согласилась выплатить 10 долларов компенсации всем 10 миллионам покупателей Galaxy S4. Утверждается, что обладатели смартфона получат на email письмо с инструкцией, как получить компенсацию.