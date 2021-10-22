Samsung запретила продажу 61 модели своих смартфонов в России

Samsung оказалась в ожесточенной судебной тяжбе в России с нарушением патентных прав, связанных с ее сервисом Samsung Pay. Российские суды в первую очередь постановили прекратить импорт и продажу 61 модели смартфонов, работающих под управлением Samsung Pay, включая топовые модели Galaxy Z Fold3 и Z Flip3, из- за обвинений в том, что Samsung Pay нарушает патент Швейцарии. Samsung обжаловал это решение и еще не получил законного запрета на прекращение продаж своих телефонов.

Проблема возникла в 2013 году, когда Виктор Гульченко подал патент на систему онлайн-транзакций, который затем был зарегистрирован в апреле 2019 года и передан Sqwin Sa. Samsung Pay был представлен в 2015 году и появился в России годом позже, в 2016 году. На сегодняшний день Samsung Pay считается третьей по популярности системой бесконтактных платежей в России с 17% транзакций, уступая Apple Pay (30%) и Google Pay (32%). По мнению юристов, последние две службы также могут стать жертвами патента Sqwin Sa.
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