Samsung запускает свой стриминговый сервис мобильных видеоигр

Сегодня информационное издание Korea Economic Daily сообщило, что компания Samsung официально запустит облачный гейминг внутри приложения Samsung Game Launcher на смартфонах серии Galaxy уже на этой неделе — 5 октября. Новый облачный сервис, который уже несколько месяцев находится в формате бета-версии, ориентирован на мобильные игры, в отличие от большинства других облачных гейминговых сервисов, которые, как правило, предлагают игры с ПК и консолей. И журналисты сообщают, что подход Samsung больше всего направлен на восстановление доходов от рекламы внутри игр, так как в последнее время компания существенно потеряла в этом направлении и ей приходится справляться со снижением прибыли. «Мы считаем, что облачный стриминг может помочь издателям мобильных игр, полностью упростив процесс привлечения пользователей, убрав загрузку и установку приложения», — заявили представители компании.

На самом деле понять компанию можно — для многих геймеров процесс поиска игры, установки её из магазина и запуск являются слишком сложными, чтобы геймеры занимались этим на постоянной основе. Если же игру не нужно будет загружать, то игроков будет больше — можно будет показывать больше рекламы тем, кто сразу запускает игру и начинает сражения. При этом в отличие от игр с ПК или консолей, которые требуют массу ресурсов и вычислительной мощности, мобильные игры легко запускаются на слабых серверах и больших расходов на этом у компании возникнуть не должно.