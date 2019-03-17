Samsung запускает в массовое производство мобильного чипа памяти на 12 ГБ

Компания Samsung объявила о начале массового производства чипа LPDDR4X DRAM емкостью 12 ГБ для смартфонов, который дает возможность предлагать смартфонам больше оперативной памяти, чем многие ультратонкие ноутбуки.

Чип емкостью 12 ГБ имеет толщину 1,1 мм и позволяет производителям оставит телефоны в тонком состоянии. Он обеспечивает скорость передачи данных до 34,1 ГБ в секунду, что поможет в многозадачности и позволяет в полной мере использовать такие функции, как искусственный интеллект и настройки пятикратной камеры.

Samsung начнет поставки DRAM с 8 ГБ и 12 ГБ на базе 1-нм в течение второй половины 2019 года. Так, что очень скоро многие смартфоны будут оснащены увеличенной оперативной памятью.