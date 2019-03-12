Samsung запустил S10 в космос

После запуска Galaxy S10 Samsung решила отправить в космос 10 комплектов. Представители компании заявили, что этот запуск является «отражением нашего видения в Samsung», ссылаясь на их усилия по внедрению новых технологий для смартфонов и достижению больших высот, в прямом и переносном смысле.

Когда смартфоны Galaxy S10 находились на высоте 80 000 футов над землей, они использовали ультра-широкоугольный объектив для съемки фотографий Земли.

Члены аудитории имели шанс предсказать, где каждый из десяти телефонов приземлится при их повторном входе на Землю, закрепив местоположение на карте. Участники с десятью ближайшими ответами выиграют себе новый Samsung Galaxy S10.