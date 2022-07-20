Samsung запустила предварительные продажи Galaxy Z Fold 4 или Galaxy Z Flip 4

Прошло менее 24 часов с тех пор, как Samsung объявила, что мероприятие Galaxy Unpacked состоится 10 августа позже в этом году и сейчас южнокорейская технологическая фирма решила выставить Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 на предварительное бронирование. Для тех, кто интересуется, ожидается, что Samsung выпустит целый ряд устройств, включая серию Galaxy Watch 5, а также новое поколение Galaxy Buds Pro. И уже сейчас у пользователей есть возможность приобрести устройства ещё до того, как их официально анонсировали — можно оформить предварительную покупку, но денег никто снимать не будет. Компания Samsung решила максимально упростить резервирование устройства Galaxy Z Fold 4 или Galaxy Z Flip 4 для всех.

Вам просто нужно зайти на сайт бронирования Samsung или использовать официальное приложение Shop Samsung и заполнить запрашиваемые данные в форме бронирования. Лучше всего то, что это предложение без обязательств, так как вам пока не нужно ничего платить. Samsung просто хочет ваше имя и адрес электронной почты. Тем не менее, Samsung также предлагает индивидуальную скидку для бронирования. Итак, если вы продолжите и зарезервируете Galaxy Z Fold 4 или Z Flip 4, вы получите скидку в размере 100 долларов, тогда как бронирование Galaxy Watch принесет вам скидку в размере 50 долларов, а Buds — 30 долларов. Samsung также предлагает обмен, поэтому у вас есть возможность обменять свой телефон и получить совершенно новый с определённой скидкой, но гаджет должен быть цел.