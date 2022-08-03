Samsung запустила программу самостоятельного ремонта

На это ушло почти полгода, но программа самостоятельного ремонта Samsung наконец-то доступна. Команда iFixit поможет вам отремонтировать ваш Galaxy S20, Galaxy S21 или Galaxy Tab S7+, купив официально разрешенные компоненты и инструменты вместе с руководствами, которые помогут вам пройти процесс ремонта. Первоначальный выбор ограничен экраном и батареями, портами для зарядки и задним стеклом, а цены варьируются от 67 долларов (за порт для зарядки на любой модели) до 227 долларов (за дисплей Tab S7+). В комплекты входит бесплатная этикетка для возврата, которая поможет вам отправить сломанные детали в Samsung для переработки.

В настоящее время программа самостоятельного ремонта ограничена США, но со временем компании рассчитывают поддерживать большее количество стран, устройств и деталей.Запуск данной программы от Samsung происходит через несколько месяцев после запуска Apple. Это одновременно лучше и хуже. Хотя Apple еще не предлагает комплекты для самостоятельного ремонта, кроме смартфонов, они охватывают более широкий спектр компонентов (таких как камеры и лотки для SIM-карт) и более детализированы (вы даже можете заказать винты отдельно). Однако Samsung также не требует, чтобы вы арендовали или покупали отдельный набор инструментов, и не требует телефонного звонка для завершения процесса ремонта. Вариант самостоятельного ремонта в настоящее время не распространяется на семейства Galaxy S22 или Tab S8, и Samsung стремится направить своих пользователей, менее ориентированных на самостоятельный ремонт, к постоянным поставщикам услуг по ремонту.
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