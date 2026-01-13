Samsung запустила производство Galaxy S26 Plus

С точки зрения технологий устройство не должно заметно выделяться ни на фоне других моделей линейки, ни среди конкурентов. По словам Ice Universe, этот смартфон станет своего рода «структурным стабилизатором» всего флагманского семейства после отказа от Galaxy S26 Edge. Ещё в октябре 2025 года Samsung, как сообщалось, решила остановить разработку тонкого флагмана, поскольку Galaxy S25 Edge не показал тех продаж, на которые рассчитывала компания для выпуска преемника. Работая в сжатые сроки, Samsung была вынуждена действовать быстро и уже в том же октябре начала разработку Galaxy S26 Plus. Что касается стартовых объёмов производства, то наибольшая ставка, как и ранее, сделана на версию Ultra, поскольку именно она традиционно пользуется наибольшей популярностью у покупателей, но конкретных данных пока что нет.