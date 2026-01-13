Samsung запустила производство Galaxy S26 Plus

В первом квартале ожидается выход серии смартфонов Samsung Galaxy S26, официальный анонс которой запланирован на 25 февраля, а это означает, что южнокорейский гигант уже перешёл к активной фазе массового производства. В новом отчёте говорится, что Galaxy S26 Plus всё же войдёт в обновлённую линейку, и, что вполне ожидаемо, основную часть стартовых поставок составит Galaxy S26 Ultra — его объёмы превысят суммарные поставки остальных моделей более чем в 6 раз. При этом инсайдеры утверждают, что Galaxy S26 Plus сохранит тот же дисплей диагональю 6,66 дюйма, что и у предшественника Galaxy S25 Plus, то есть никаких изменений в этом плане не произойдёт.

С точки зрения технологий устройство не должно заметно выделяться ни на фоне других моделей линейки, ни среди конкурентов. По словам Ice Universe, этот смартфон станет своего рода «структурным стабилизатором» всего флагманского семейства после отказа от Galaxy S26 Edge. Ещё в октябре 2025 года Samsung, как сообщалось, решила остановить разработку тонкого флагмана, поскольку Galaxy S25 Edge не показал тех продаж, на которые рассчитывала компания для выпуска преемника. Работая в сжатые сроки, Samsung была вынуждена действовать быстро и уже в том же октябре начала разработку Galaxy S26 Plus. Что касается стартовых объёмов производства, то наибольшая ставка, как и ранее, сделана на версию Ultra, поскольку именно она традиционно пользуется наибольшей популярностью у покупателей, но конкретных данных пока что нет.