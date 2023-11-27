Samsung зарегистрировала торговую марку AI Phone

Вчера от западных журналистов появилась информация о том, что компания Samsung подала патент не только на название Samsung Glasses для нового шлема виртуальной реальности, но и на названия AI Phone и AI Smartphone. Вероятно, дело в том, что корейский гигант планирует внедрить генеративный искусственный интеллект во все модели смартфонов Galaxy S24 в начале следующего года, однако нет информации о том, как именно будет работать искусственный интеллект в рамках новых флагманских смартфонов, потому что сейчас это всё лишь предположения. Кроме того, журналисты информационного издания GalaxyClub сообщили, что Samsung работает над получением патентов на другие торговые марки — речь про Magic Pixel, Flex Magic и Flex Magic Pixel, хотя, возможно, это лишь попытка обезопасить себя от копирования со стороны конкурентов.

Стоит отметить, что западные специалисты сомневаются в том, что компания получит обе торговых марки на свои смартфоны с ИИ, потому что они находятся в едином правовом поле — компания, вероятно, получит патент только на одно из названий. Но это вполне понятный намёк на то, что производитель планирует будущие флагманские смартфоны продвигать в формате ИИ-новинок, которые предоставляют доступ к передовым технологиям. А уже потом будет делаться акцент на производительности, высоком уровне камер и так далее. Будем ждать новостей по этому вопросу — всё же в ближайшее время должно появиться куда больше информации, так как до релиза осталось всего ничего.
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