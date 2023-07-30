Samsung ждет высокий спрос на Galaxy Z Fold5 и Flip5

Несколько дней назад были представлены новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold5 и Flip5, которые, по мнению сообщества, получили довольно мало изменений в сравнении с предыдущим поколением. Тем не менее, корейский производитель ждет от новинок намного более высокие продажи. По данным Samsung, в прошлом году было реализовано почти 10 млн складных смартфонов прошлого поколения. От Galaxy Z Fold5 и Flip5 ждут уже 15 миллионов проданных экземпляров.

Напомним, что Galaxy Z Flip5 характеризуется 3,4-дюймовым внешним Super AMOLED-экраном с разрешением 720:748 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, складным 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 12 Мп и 12 Мп, «фронталкой» на 10 Мп, АКБ ёмкостью 3700 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 25 Вт и 15 Вт, защитой от воды (IPX8), стереодинамиками, адаптерами Wi-Fi 6E 802.11ax и Bluetooth 5.3 LE, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5X и ОС Android 13 с фирменной оболочкой One UI 5.1.1 «из коробки».
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