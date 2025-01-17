Самую интересную модель Galaxy S25 не будут продавать в США

Грядущий смартфон Galaxy S25 Slim, который пока что официально производитель ещё не анонсировал, уже стал предметом множества слухов и обсуждений на просторах интернета в преддверии мероприятия Samsung Unpacked. И, что довольно интересно, есть огромная вероятность того, что этот тонкий смартфон никогда не появится на рынке США. По словам инсайдера Эвана Бласса, который ранее сливал весьма достоверную информацию, смартфон Galaxy S25 Slim почти наверняка не будет продаваться через американских операторов связи, что довольно странно по целому ряду причин. Например, пока что остается неясным, будет ли Galaxy S25 Slim представлен вместе с остальной серией Galaxy S25 на следующей неделе. Многие источники утверждают, что его анонс состоится лишь в мае.

Кроме того, не совсем понятно, почему самый интересный смартфон в новой линейке производитель вдруг решил не выпускать в продажу — это тоже довольно странное решение, ведь многие именно тонкую версию и ждут. Ведь согласно последнему инсайду, Galaxy S25 Slim получит толщину корпуса всего в 6,4 мм, при этом сохраняя тройную камеру с основным модулем на 200 Мп, телеобъективом с 3-кратным зумом на 50 Мп и ультраширокоугольным объективом также на 50 Мп. Ожидается, что устройство получит 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, мобильный процессор Snapdragon 8 Elite. А вот ёмкость аккумулятора будет находиться в диапазоне от 3000 мАч до 4000 мАч, то есть автономность у смартфона будет очень скудной.