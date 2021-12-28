Sapphire анонсировала системы охлаждения AIO Nitro + S360-A и S240-A

Компания Sapphire представила две новые системы охлаждения AIO серии Nitro + S360-A и S240-A. В новинках используется новые гибридные лопасти вентиляторов, а также насос от Asetek 7-го поколения. Представлено две модели с радиатором 240 мм и 360 мм.

Водоблок получил интересный дизайн, крышка насоса оснащена подсветкой ARGB, которая полностью настраивается с помощью ПО материнской платы. Поддержка сокетов AMD AM4 и Intel LGA 115X / 1200 / 20XX, LGA 1700. Максимальная скорость вращения вентиляторов с высоким статическим давления составляет 2400 Об/мин, а скорость насоса достигает 2800 Об/мин. Трубки из EPDM покрыты нейлоновой сеткой, для предотвращения изгиба и увеличения срока службы.

Система охлаждения Sapphire Nitro + S360-A и S240-A поступит в продажу в ближайшее время.

Комментарии и отзывы Sapphire Nitro + S360-A
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