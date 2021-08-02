Sapphire представила видеокарту Radeon RX 6900 XT TOXIC в золотой отделке

Представлена видеокарта Sapphire Radeon RX 6900 XT TOXIC с воздушным охлаждением. Напомним, что ранее, компания выпустила версию TOXIC и TOXIC Extreme с жидкостным охлаждением.

Новинка получила яркий дизайн с золотой отделкой с акцентами серебристого. Вентиляторы и кожух имеют подсветку RGB. Система охлаждения представлена алюминиевым радиатором покрывающую все печатную плату, тремя вентиляторами и задней металлической пластиной с логотипом TOXIC.

Потребляемая мощность видеокарты составляет 400 Вт. Radeon RX 6900 XT TOXIC имеет один 6-контактный и два 8-контактных разъема питания GPU. Видеоразъемы включают три порта DisplayPort и один разъем HDMI.

Sapphire Radeon RX 6900 XT TOXIC получила максимальную частоту до 2424 МГц, частоту в режиме Game 2235 МГц. Длина видеокарты составляет 320 мм.

Модель поддерживает все игровые функции AMD RDNA 2 для непревзойденного игрового процесса, такие как аппаратное ускорение DirectX Raytracing (DXR), AMD Infinity Cache, AMD Smart Access Memory и поддержку DirectX 12 Ultimate.

Стоимость и доступность видеокарты производитель не раскрывает.