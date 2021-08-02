Sapphire представила видеокарту Radeon RX 6900 XT TOXIC в золотой отделке

Представлена видеокарта Sapphire Radeon RX 6900 XT TOXIC с воздушным охлаждением. Напомним, что ранее, компания выпустила версию TOXIC и TOXIC Extreme с жидкостным охлаждением.

Новинка получила яркий дизайн с золотой отделкой с акцентами серебристого. Вентиляторы и кожух имеют подсветку RGB. Система охлаждения представлена алюминиевым радиатором покрывающую все печатную плату, тремя вентиляторами и задней металлической пластиной с логотипом TOXIC.

Потребляемая мощность видеокарты составляет 400 Вт. Radeon RX 6900 XT TOXIC имеет один 6-контактный и два 8-контактных разъема питания GPU. Видеоразъемы включают три порта DisplayPort и один разъем HDMI.

Sapphire Radeon RX 6900 XT TOXIC получила максимальную частоту до 2424 МГц, частоту в режиме Game 2235 МГц. Длина видеокарты составляет 320 мм.

Модель поддерживает все игровые функции AMD RDNA 2 для непревзойденного игрового процесса, такие как аппаратное ускорение DirectX Raytracing (DXR), AMD Infinity Cache, AMD Smart Access Memory и поддержку DirectX 12 Ultimate.

Стоимость и доступность видеокарты производитель не раскрывает.
Комментарии и отзывы Sapphire Radeon RX 6900 XT TOXIC
Бренд AX Gaming Renegade представляет ви...
Бренд AX Gaming Renegade представляет видеокарты серии GeForce RTX 3000. ...
В Китае начали массово сливать видеокарт...
Германия — не единственное место, где резко падают цены на новейшие видеокарты, поскольку жесткие меры Ки...
EVGA заменит сгоревшие видеокарты GeForc...
EVGA официально подтвердила, что все ее видеокарты GeForce RTX 3090, которые были убиты проблемами с закр...
MSI представила видеокарту GeForce RTX 3...
Компания MSI представила видеокарту GeForce RTX 3070 SUPRIM SE GODZILLA демонстрирующий дизайн известной ...
Игровая приставка Gigabyte Aorus Gaming ...
Представлена Gigabyte Aorus RTX 3080 Ti Gaming Box - представляет собой внешнюю графическую карту для сам...
NVIDIA готовит к релизу RTX 3080 Super...
Если вам все еще недостаточно мощи лучшего игрового ноутбука с RTX 3080, похоже, что NVIDIA планирует вып...
NVIDIA представила RTX 3080 Ti...
Сегодня компания NVIDIA официально представила пару новых игровых видеокарт, расширяющих семейство GeForc...
Palit анонсирует видеокарты GeForce RTX ...
Компания Palit анонсирует видеокарты GeForce RTX RTX 3080 Ti/RTX 3070 Ti серий GameRock и GamingPro. Флаг...
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC. Детальный тест видеокарты в FHD, 2K, 4K. 8KОбзор Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC. Детальный тест видеокарты в FHD, 2K, 4K. 8K
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешенииОбзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешении
Обзор двух Palit GeForce RTX 3090 GamingPro 24GB (NED3090019SB-132BA) в режиме NVLink RTX 3090Обзор двух Palit GeForce RTX 3090 GamingPro 24GB (NED3090019SB-132BA) в режиме NVLink RTX 3090
Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC 11GB (ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING). Тесты видеокарты 2021Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC 11GB (ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING). Тесты видеокарты 2021
Обзор ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB (ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING). Лучшая видеокарта RX 6800 XTОбзор ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB (ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING). Лучшая видеокарта RX 6800 XT
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor