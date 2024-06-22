Саундбар Hisense HS3100 оценен в 20 тысяч рублей

Компания Hisense выпустила на российский рынок саундбары Hisense HS3100 и HS5100, которые уже доступны для покупки по цене в 20 и 25 тысяч рублей соответственно. Младшая модель характеризуется форматом 3.1, шестью динамиками суммарной мощностью 480 Вт, фронтальным саундбаром, беспроводным 6,6-дюймовым сабвуфером, поддержкой Dolby Digital Plus и DTS Surround, кодека DTS Virtual, технологий Voice Enhancement Technology и EzPlay, интерфейсами HDMI ARC, AUX, USB, OPTICAL и адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3. Hisense HS5100 является 5.1-канальной моделью с десятью динамиками мощностью 540 Вт, фронтальным саундбаром, беспроводным сабвуфером и тыловыми колонками.

Представлена колонка Xiaomi Sound Outdoor…
Компания Xiaomi выпустила на международный рынок беспроводную колонку Sound Outdoor, которая может похвас…
Недорогой виниловый проигрыватель в виде стильного чемоданчи…
Изучаемый сегодня виниловый проигрыватель Alive Audio GLAM представлен сразу в нескольких цветах и его пр…
Виниловый проигрыватель с AT-3600L и оцифровкой. Обзор Lenco…
Сегодня в центре внимания будет виниловый проигрыватель Lenco L-30, выполненный в стильном и компактном к…
Представлена колонка Xiaomi Sound Pocket с защитой IP67…
Компания Xiaomi выпустила на международный рынок компактную беспроводную колонку Sound Pocket, цена котор…
Представлен саундбар TCL S55H…
Компания TCL пополнила ассортимент саундбаров моделью среднего ценового сегмента TCL S55H, которая оценен…
Bose представила беспроводную колонку SoundLink Max…
Американская компания Bose пополнила ассортимент беспроводных колонок моделью SoundLink Max, которая появ…
Представлена беспроводная колонка Edifier M125…
Компания Edifier пополнила ассортимент портативных беспроводных колонок моделью Edifier M125, которая оце…
Стильный виниловый проигрыватель на каждый день. Обзор Lenco…
Героем обзора будет виниловый проигрыватель Lenco LS-50, выполненный в корпусе из МДФ с керамической игло…
Недорогой виниловый проигрыватель в виде стильного чемоданчика. Обзор Alive Audio GLAMНедорогой виниловый проигрыватель в виде стильного чемоданчика. Обзор Alive Audio GLAM
Стильный виниловый проигрыватель на каждый день. Обзор Lenco LS-50Стильный виниловый проигрыватель на каждый день. Обзор Lenco LS-50
Портативная акустика для улицы и мероприятий. Обзор Hyundai H-MC1231Портативная акустика для улицы и мероприятий. Обзор Hyundai H-MC1231
Радиоприемник на дачу и природу. Обзор SVEN SRP-505Радиоприемник на дачу и природу. Обзор SVEN SRP-505
Время, два будильника и радио. Обзор HYUNDAI H-RCL238Время, два будильника и радио. Обзор HYUNDAI H-RCL238
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor