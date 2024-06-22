Саундбар Hisense HS3100 оценен в 20 тысяч рублей

Компания Hisense выпустила на российский рынок саундбары Hisense HS3100 и HS5100, которые уже доступны для покупки по цене в 20 и 25 тысяч рублей соответственно. Младшая модель характеризуется форматом 3.1, шестью динамиками суммарной мощностью 480 Вт, фронтальным саундбаром, беспроводным 6,6-дюймовым сабвуфером, поддержкой Dolby Digital Plus и DTS Surround, кодека DTS Virtual, технологий Voice Enhancement Technology и EzPlay, интерфейсами HDMI ARC, AUX, USB, OPTICAL и адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3. Hisense HS5100 является 5.1-канальной моделью с десятью динамиками мощностью 540 Вт, фронтальным саундбаром, беспроводным сабвуфером и тыловыми колонками.