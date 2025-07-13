Саундбар KEF XIO оценили в 2300 евро

Компания KEF объявила о выпуске саундбара формата 5.1.2 KEF XIO, которая получила шесть 50-мм (2-дюймовых) драйверов высоких и средних частот, два 50-мм широкополосных драйвера, а также четыре низкочастотных драйвера P185 с габаритами 50:180 мм (2:7 дюймов) с технологией VECO, общем выходной мощностью 820 Вт, звучанием с максимальным уровнем звукового давления до 102 дБ на дистанции 1 метр, диапазоном частот от 34 Гц до 20 кГц (±3 дБ), интерфейсом HDMI 2.1 eARC, оптическим входом TOSLINK, сервисным портом USB Type-C, разъемом RJ45 Ethernet, беспроводным и RCA-выходами на сабвуфер, поддержкой Dolby Atmos, DTS:X, Sony 360 Reality Audio и MPEG-H, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3 или Wi-Fi 6, поддержкой Apple AirPlay, Google Cast, размерами 70:1210:165 мм и массой 10,5 кг, а также интегрированным датчиком ориентации для автоматической оптимизации звука зависимости от расположения на полке или стене.

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