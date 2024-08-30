Саундбар TCL S55H вышел в России

Компания TCL выпустила в российскую продажу саундбар TCL S55H, рекомендованная цена которого составляет 17 тысяч рублей. Это модель формата 2.1 с выходной мощностью 220 Вт, сабвуфером с пиковой мощностью 120 Вт, поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual для трехмерного объемного звука, функцией Tutti Choral для синхронизации с динамиками телевизора, технологией Dual Bass, корпусом в серой расцветке, разъемом HDMI eARC, аудиогнездом AUX, цифровым оптическим аудиовходом, портом USB-A и поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.3 для подключения к устройствам.

Недорогая 2.0 акустика для ПК. Обзор SVEN SPS-585…
Сегодня рассмотрим недорогую акустическую систему формата 2.0, выполненную в корпусе из МДФ с низко- и вы…
Представлена беспроводная колонка Xiaomi Bluetooth Speaker…
Компания Xiaomi выпустила на международный рынок беспроводную колонку Bluetooth Speaker, цена и дата нача…
Представлен 540-Вт саундбар Hisense HS5100…
Компания Hisense выпустила на глобальный рынок саундбары HS2000, HS3100 и HS5100, которые оценены в 130, …
Винтажный стиль и высокое качество звука. Обзор винилового п…
Изучаемый сегодня виниловый проигрыватель Alive Audio Great Gatsby использует высокоточный ременной приво…
Лучшие модели колонок JBL: Обзор возможностей и характеристи…
Компания JBL известна своими инновациями. В ее ассортименте - звуковые устройства с самыми современным…
Стильный виниловый проигрыватель. Обзор Alive Audio Liberty…
Винил всегда будет модным и все больше людей приобщается к его прослушиванию. Если продвинутые пользовате…
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 оценена в 6 тысяч рублей…
Компания «Яндекс» пополнила ассортимент умных колонок моделью «Станция Лайт 2», которая уже доступна для …
Саундбар Hisense HS3100: обзор и личный опыт эксплуатации…
Современные телевизоры уже давно не ограничиваются только эфирной сеткой, они стали центром мультимедийны…
Радиоприемник на дачу и природу. Обзор SVEN SRP-505Радиоприемник на дачу и природу. Обзор SVEN SRP-505
Винтажный стиль и высокое качество звука. Обзор винилового проигрывателя Alive Audio Great Gatsby Dark WoodВинтажный стиль и высокое качество звука. Обзор винилового проигрывателя Alive Audio Great Gatsby Dark Wood
Стильный виниловый проигрыватель. Обзор Alive Audio LibertyСтильный виниловый проигрыватель. Обзор Alive Audio Liberty
Портативная колонка с беспроводной зарядкой. Обзор BBK BTA1110Портативная колонка с беспроводной зарядкой. Обзор BBK BTA1110
Плеер с беспроводным и проводным подключением. Обзор Digma M5Плеер с беспроводным и проводным подключением. Обзор Digma M5
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor