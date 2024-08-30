Саундбар TCL S55H вышел в России

Компания TCL выпустила в российскую продажу саундбар TCL S55H, рекомендованная цена которого составляет 17 тысяч рублей. Это модель формата 2.1 с выходной мощностью 220 Вт, сабвуфером с пиковой мощностью 120 Вт, поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual для трехмерного объемного звука, функцией Tutti Choral для синхронизации с динамиками телевизора, технологией Dual Bass, корпусом в серой расцветке, разъемом HDMI eARC, аудиогнездом AUX, цифровым оптическим аудиовходом, портом USB-A и поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.3 для подключения к устройствам.