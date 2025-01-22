Саундбар Xiaomi Soundbar 2.0ch появился в продаже Компания Xiaomi выпустила в глобальную продажу доступный саундбар Xiaomi Soundbar 2.0ch, который был представлен в Китае осенью прошлого года. Цена новинки в Европе составляет 60 евро. Новинка характеризуется двумя 15-Вт широкополосными динамиками Racetrack размерами 45:80 мм, диапазоном воспроизводимых частот от 70 Гц до 20 кГц, черным корпусом с металлической решёткой, разъемом AUX, оптическим аудиовходом, коаксиальным входом, интерфейсом SPDIF, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, настенным кронштейном и физическими кнопками управления. Автор - Владимир Байзар . Размещено: Сегодня 00:14 . Xiaomi Soundbar 2.0ch

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