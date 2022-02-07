Саундбар Xiaomi Soundbar 3.1ch представлен в Европе

Xiaomi выпускает саундбар Soundbar 3.1ch в Европе. Акустическая система состоит звуковой панели и беспроводного сабвуфера с 6,5-дюймовым динамиком.

Сама панель имеет шесть динамиков: три полнодиапазонных и три высокочастотных. Мощность панели — 180 Вт, сабвуфера — 250 Вт. Итоговая мощность акустики составляет 430 Вт. Xiaomi Soundbar 3.1ch поддерживает технологии Dolby Audio и DTS Virtual X, а также NFC и Bluetooth 5.0. Устройство имеет коаксиальный разъем, HDMI, S/PDIF и USB. В комплектацию входит пульт дистанционного управления. Звуковая панель имеет размеры 86 х 11,5 х 6 см и оснащена матричным OLED-экраном. Размеры сабвуфера составляют 21 х 29,7 х 37 см.

Стоимость звуковой системы не раскрыта и может отличаться в зависимости от региона.
Комментарии и отзывы Xiaomi Soundbar 3.1ch
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