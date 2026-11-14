Саундбары Hisense HS5100S, 3100S и 2100S выпустили в России

Компания Hisense представила в России три новых саундбара: флагманский HS5100S, среднебюджетный HS3100S и базовый HS2100S. Топовую 5.1-канальную модель HS5100S мощностью 560 Вт оснастили беспроводным сабвуфером, дополнительными тыловыми колонками для реалистичного пространственного звука, поддержкой форматов Dolby Digital Plus 7.1ch и DTS Digital Surround, а также автокалибровкой под видеоигры.

Второй в линейке саундбар HS3100S выдаёт 500 Вт в конфигурации 3.1 и дополнен умной функцией AI Voice, которая очищает голос в диалогах от фонового шума. Младшая акустика HS2100S на 280 Вт предлагает формат 2.1 с алгоритмами Dolby Audio и DTS Virtual. Все три новинки также получили беспроводные сабвуферы, легкую настройку через мобильное приложение ConnectLife, возможность вывода своего статуса на экран телевизора благодаря функции EzPlay 3.0, интерфейс HDMI ARC, оптический вход, AUX и USB, а также поддержку Bluetooth.