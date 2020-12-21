Сбер выпустила смарт-дисплей SberPortal с виртуальным ассистентом Салют внутри

Сбер объявила о старте продаж смарт-дисплея SberPortal, который был анонсирован еще в сентябре. Устройство доступно в официальном интернет-магазине за 29 990 рублей. Для подписчиков СберПрайм предоставляется специальная цена на устройство 28 990 рублей.

Устройство поддерживает голосовое управление и управлением жестами, а именно жест V (образованная указательным и средним пальцем для активации ассистента), большой палец вверх или вниз (для оценки трека), а также жест "Стоп/Продолжить” (открытая ладонь) для приостановки и продолжения воспроизведения. Также можно управлять устройством через 10,1 дюймовую сенсорную панель.

Смарт-дисплей SberPortal оснащен AI-камерой с широкоугольной оптикой и разрешением 4K. Акустическая система для смарт-дисплея была разработана совместно с Harman/Kardon.

SberPortal интегрирован с мультимедийным сервисом Okko для просмотра фильмов, сериалов в высоком качестве. Пользователю также будет доступен пакет ТВ-каналов Silver от Лайфстрим в количестве более 185 цифровых каналов через Wi-Fi подключение.

SberPortal предлагает полный пакет приложений SmartMarket, среди которых "заказ продуктов", "СуперШеф" и другие.