Сборка Android 12 для смартфонов Xiaomi убивает флагманские гаджеты

Несколько дней назад Xiaomi выпустила «стабильную бета-версию» Android 12 для экспериментальных тестировщиков, став первым OEM-производителем, который посчитал свежую версию ОС хоть сколько-нибудь стабильной. Правда, стоит учесть, что в сети уже появились данные о том, что это обновление убивает некоторые устройства. Согласно сайту Xiaomiui и отзывам пользователей из соответствующих сообществ, обновление Android 12 для Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 11 и Mi 11i может заблокировать ваш телефон и превратить его в кирпич, по крайней мере, на данный момент. Неясно, легко ли вылечить эти смартфоны, так как сам производитель пока что ничего не говорит по этому поводу.

Обновления, виновные в проблеме, имеют номера версий 12.5.1.0.SKAMIXM, 12.5.1.0.SKBMIXM и 12.5.1.0.SKKMIXM для Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 11 и Mi 11i соответственно. Xiaomiui сообщает, что проблема возникает во время процесса установки. Более того, теперь Xiaomi предупреждает пользователей о необходимости всегда создавать резервные копии своих данных из-за потенциальной возможности потери личной информации в рамках установки бета-версии операционной системы. Но проблема с кирпичом по-прежнему удивительна, учитывая, что сборка были отмечены ярлыком «Стабильный MIUI на базе Android 12», хотя она, очевидно, не была даже близко к стабильной. Таким образом, пользователям, желающим опробовать Android 12 на таком раннем этапе, рекомендуется не обновляться до вышеупомянутых сборок и создавать резервные копии своих данных перед установкой любых подобных будущих выпусков.