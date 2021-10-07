Сборка Android 12 для смартфонов Xiaomi убивает флагманские гаджеты

Обновления, виновные в проблеме, имеют номера версий 12.5.1.0.SKAMIXM, 12.5.1.0.SKBMIXM и 12.5.1.0.SKKMIXM для Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 11 и Mi 11i соответственно. Xiaomiui сообщает, что проблема возникает во время процесса установки. Более того, теперь Xiaomi предупреждает пользователей о необходимости всегда создавать резервные копии своих данных из-за потенциальной возможности потери личной информации в рамках установки бета-версии операционной системы. Но проблема с кирпичом по-прежнему удивительна, учитывая, что сборка были отмечены ярлыком «Стабильный MIUI на базе Android 12», хотя она, очевидно, не была даже близко к стабильной. Таким образом, пользователям, желающим опробовать Android 12 на таком раннем этапе, рекомендуется не обновляться до вышеупомянутых сборок и создавать резервные копии своих данных перед установкой любых подобных будущих выпусков.