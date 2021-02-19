Schenker представила ноутбуки серии KEY и MEDIA с графикой NVIDIA RTX 3000-серии

Schenker представила две серии ноутбуков KEY и MEDIA сочетающие в себе баланс производительности и цены.

Серия Schenker KEY представлена двумя моделями, KEY 15 и KEY 17. Они оснащены процессором Intel Core i7-10870H и графикой вплоть до NVIDIA GeForce RTX 3080. Доступно до 16 ГБ ОЗУ. Дисплей у ноутбуков предлагает разрешение FullHD, также есть версии с WQHD и UHD разрешением.

Ноутбуки серии MEDIA будут доступны с процессорами платформы AMD, так и на Intel. MEDIA 15 и MEDIA 17 оснащены мобильной графикой NVIDIA GeForce RTX 3060. MEDIA 15 предлагает дисплей с частотой 240 Гц, в версия MEDIA 17 предлагает IPS-панель.

Ожидаемая дата поступления ноутбуков Schenker KEY и MEDIA на рынок, конец марта 2021 года. Цены варьируются в зависимости от конфигурации.