Для максимального охлаждения процессора производители используют двух-башенные конструкции. Scythe представила башенный кулер с двумя радиаторами Fuma 2. Рыночная стоимость Scythe Fuma 2 от 50 евро.

Fuma 2 поставляется с двумя 120-мм вентиляторами. Один из них Kaze Flex 120 Slim PWM, а второй Kaze Flex 120 PWM с максимальной скоростью вращения до 1200 об/мин. Вес конструкции 1 кг.

Высота процессорного кулера составляет 154,5 мм. Scythe использует никелированную медную пластину и шесть тепловых трубок.

Ребра радиатора изготовлены из алюминия.

Кулер поддерживает разъемы AMD: AM2, AM2 +, AM3, AM3 +, AM4, FM1, FM2, FM2 + и Intel: LGA 775, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, LGA2011 (v3), LGA2066.