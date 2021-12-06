Scythe объявила о выпуске новой термопасты Thermal Elixer G

Scythe представила новую термопасту Thermal Elixer G (SCTEG-1000). Благодаря уникальной формуле с графеном внутри, TE-G обладает превосходными характеристиками. Новинка не вызывает коррозии и не проводит электричество.

TE-G идеально подходит для нанесения на ЦП или видеокарту. Она легко наносится и чистится. Высококачественная формула Thermal Elixer G остается стабильной и долговечной после длительного использования. После применения Thermal Elixer G прослужит не менее 5 лет при использовании на процессорах. Емкость шприца составляет 3,5 гр, теплопроводность 11 Вт/мК. В комплект поставки также входит салфетка для очистки и шпатель для нанесения термопасты.

Scythe Thermal Elixer G доступна по рекомендованной цене 15 долларов.