Scythe объявляет о выпуске комплекта крепежа для разъема Intel LGA1700

Комплект для модернизации крепления Scythe (SCMK-1700) готов для будущей платформы Intel LGA1700. Комплект для монтажа позволяет пользователям Scythe обновлять свои кулеры до нового разъема Intel LGA1700. Комплект будет доступен для покупки в США в середине ноября по рекомендованной розничной цене 7,99 долларов США. Его можно заказать у местных дистрибьюторов, реселлеров Scythe. В дополнение к монтажному комплекту для модернизации большинство современных кулеров Scythe скоро также будут включать в себя монтажные материалы LGA1700.

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