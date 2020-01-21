Scythe представила кулер для процессора

Mugen 5 Black RGB Edition имеет такие же характеристики как и предыдущий Mugen 5 Rev B. Обновленный кулер оснащен черной верхней крышкой. Производитель оборудовал его 120 мм вентилятором серии Kaze Flex с подсветкой RGB, который работает в диапазоне от 300 до 1200 Об/мин.

Кулер выполнен в классическом стиле компании, черные акценты с алюминиевыми ребрами радиатора и логотипом Scythe на верхней пластине. Тепловые характеристики у обновленной версии не подверглись изменениям. Он оборудован шестью медными тепловыми трубками, а основание имеет никелированное покрытие.

Кулер Mugen 5 Black RGB Edition совместим с настольными процессорами Intel LGA775, 115x, 1366, 2011 и 2066, а также AMD AM2 (+), AM3 ( +), FM1, FM2 (+) и AM4. Его можно приобрести за 3200 рублей.