Scythe представляет Shuriken 2 низкопрофильный процессорный кулер SCSK-2000

Scythe представила низкопрофильный процессорный кулер Shuriken 2 SCSK-2000. SCSK-2000 высотой 58 мм предназначен для компактных настольных систем Mini-ITX с достаточно высокими тепловыми нагрузками около 100 Вт TDP. Его конструкция состоит из плотных алюминиевых ребер, расположенных вдоль плоскости материнской платы. Имеет никелированное медное основание, четырьмя тепловыми трубками толщиной 6 мм.

Радиатор вентилируется вентилятором Kaze Flex 92 Slim PWM, принимает 4-контактный вход ШИМ, вращает от 200 до 2500 об / мин и подает от 4,96 до 41,30 кубических футов воздуха, с выходным шумом до 23,2 дБА. Имея размеры 94 x 93 x 58 мм (Ш x В x В), SCSK-2000 весит 350 г. Поддерживаемые типы сокетов процессора - AM4 и LGA115x. Кулер будет доступен с начала декабря.