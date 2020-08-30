Scythe выпустит вентилятор Kaze Flex в черном цвете

После анонса нового вентилятора Scythe Kaze Flex в белом исполнении, компания приняла решение выпустить вентилятор Kaze Flex в своем любимом цвете, в черном. На данный момент, вентилятор серии Kaze Flex теперь доступен в сером и белом исполнении. Японский бренд идет по стопам компании Noctua, которая выпустила вентиляторы chromax.black.

Характеристики черной версии не будут отличатся от серой и белой версии, разве что цветом. Scythe Kaze Flex предлагает скорость вращения от 300 до 2000 об/мин. Стоимость нового вентилятора также не будет отличатся серой и белой версии. Когда выйдет новый вентилятор компании не известно.
Комментарии и отзывы Scythe Kaze Flex
Обзоры:
Обзор Fractal Design Celsius+ S24 Prisma (FD-W-2-S2402). Система жидкостного охлаждения для Intel и AMDОбзор Fractal Design Celsius+ S24 Prisma (FD-W-2-S2402). Система жидкостного охлаждения для Intel и AMD
Обзор Deepcool Gammaxx 400 EX. Недорогой и эффективный башенный кулерОбзор Deepcool Gammaxx 400 EX. Недорогой и эффективный башенный кулер
Обзор NZXT Kraken X73 (RL-KRX73-01). Обновленная система водяного охлажденияОбзор NZXT Kraken X73 (RL-KRX73-01). Обновленная система водяного охлаждения
Новости:
ID-Cooling представляет воздушный кулер для процессоров серии SE-914-XT

Компания ID-COOLING анонсировала воздушную систему охлаждения серии SE-914-XT. В двух вариантах SE-914-XT...
Воздушный кулер JONSBO MX400 не совместим с разъемом TR4

После выпуска 120 мм воздушных кулеров, компания JONSBO приняла решение выпустить 140 мм версию башенного...
Обзор DEEPCOOL MF120 GT (DP-GS-F12-AR-MF120GT-3P). Вентиляторы с подсветкой

Не так давно компания DEEPCOOL пополнила семейство вентиляторов MF120 с уникальной Х-образной рамкой выпу...
Обзор Blendmaxx Pro. Портативный блендер для смузи и коктейлейОбзор Blendmaxx Pro. Портативный блендер для смузи и коктейлей
Обзор Playme CVD-19. Ультрафиолетовый стерилизатор для смартфонаОбзор Playme CVD-19. Ультрафиолетовый стерилизатор для смартфона
Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Игровая приставка на 600 игр Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Игровая приставка на 600 игр
Обзор Harper HCLK-2050. РадиобудильникОбзор Harper HCLK-2050. Радиобудильник
Обзор Artway AV-396 Super Night Vision. Видеорегистратор с улучшенным качеством ночной съемкиОбзор Artway AV-396 Super Night Vision. Видеорегистратор с улучшенным качеством ночной съемки
Смартфон iQOO Z1x получит 120-герцевый д...
Смартфон iQOO Z1x получит 120-герцевый дСетевые источники поделились подробности о iQOO Z1x, выход которого ожидается в ближайшие недели. Итак, у...
Huawei Honor 9A отправился в продажу без...
Huawei Honor 9A отправился в продажу безПроизошла весьма ожидаемая ситуация — смартфон Honor 9A официально ушел в продажу на территории Европы бе...
MSI представила игровую гарнитуру Immers...
MSI представила игровую гарнитуру ImmersНовая гарнитура MSI Immerse GH30 V2 является второй версией наушников Immerse GH30. Благодаря 40 мм динам...
Обзор JBL Link Portable. Первая умная ко...
Обзор JBL Link Portable. Первая умная коПервые колонки с умным голосовым помощником Алиса появились еще в 2018 году. За это время на рынке вышло ...
realme 6 продают с приличной скидкой...
realme 6 продают с приличной скидкойДостаточно часто пользователи задаются вопросом о покупке качественного и при этом недорогого смартфона. ...
Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник...
Обзор realme C11 2/32GB. УльтрабюджетникОбычно бюджетный смартфон представляет собой одну большую совокупность из компромиссов, но некоторые прои...
Samsung Galaxy M01 Core получил 1 ГБ ОЗУ...
Samsung Galaxy M01 Core получил 1 ГБ ОЗУКомпания Samsung представила смартфон Galaxy M01 Core, который стал самой доступной моделью в ассортимент...
ZTE Axon 20 5G готовится удивить аудитор...
ZTE Axon 20 5G готовится удивить аудиторКакое-то время назад пользователи активно обсуждали тот факт, что крупные компании уже тестируют установк...
Идеальный чехол для Xiaomi Redmi K20 / X...
Идеальный чехол для Xiaomi Redmi K20 / XКрупные производители смартфонов достаточно часто делают ставку на дизайн своих гаджетов, так как иначе п...
Цифровое событие Gamescom покажет 38 ком...
Цифровое событие Gamescom покажет 38 комИгровое событие Gamescom 2020 в этом году пройдет в цифровом формате. Событие будет очень масштабным и пр...
Новый iPhone SE протестировали в DxOMark...
Новый iPhone SE протестировали в DxOMarkСпециалисты лаборатории DxOMark протестировали камеру iPhone SE второго поколения, который оценен в 400 д...
Представлены беспроводные наушники OnePl...
Представлены беспроводные наушники OnePlВместе с официальным анонсом нового телефона OnePlus Nord, компания выпустила беспроводную пару наушников...
Обзор Playme HS-500/801/901/3000/6000. Бесконтактный диспенсер для антисептика Обзор Playme HS-500/801/901/3000/6000. Бесконтактный диспенсер для антисептика
Обзор Canyon Nightfall. Наушники с виртуальным 7.1 звукомОбзор Canyon Nightfall. Наушники с виртуальным 7.1 звуком
Обзор JBL Link Portable. Первая умная колонка с Алисой в грамотном исполненииОбзор JBL Link Portable. Первая умная колонка с Алисой в грамотном исполнении
Обзор Arctic Liquid Freezer II 360. Эффективная и тихая система водяного охлажденияОбзор Arctic Liquid Freezer II 360. Эффективная и тихая система водяного охлаждения
Обзор Genius SP-Q180. Недорогие колонки 2.0 для ноутбука и планшетаОбзор Genius SP-Q180. Недорогие колонки 2.0 для ноутбука и планшета
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor