Scythe выпустит вентилятор Kaze Flex в черном цвете

После анонса нового вентилятора Scythe Kaze Flex в белом исполнении, компания приняла решение выпустить вентилятор Kaze Flex в своем любимом цвете, в черном. На данный момент, вентилятор серии Kaze Flex теперь доступен в сером и белом исполнении. Японский бренд идет по стопам компании Noctua, которая выпустила вентиляторы chromax.black.

Характеристики черной версии не будут отличатся от серой и белой версии, разве что цветом. Scythe Kaze Flex предлагает скорость вращения от 300 до 2000 об/мин. Стоимость нового вентилятора также не будет отличатся серой и белой версии. Когда выйдет новый вентилятор компании не известно.