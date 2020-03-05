Seasonic представил концептуальный источник питания Connect 750W

Блок питания Connect был представлен еще в 2018 году. Спустя долго время Connect 750W все же был выпущен.

Connect 750W улучшает управление кабелями при сборке ПК через специальную панель. Многие корпуса поставляются с боковыми панелями из закаленного стекла, блок питания обеспечивает прекрасный кабельменеджмент. Connect имеет мощность 750 W.

Seasonic Connect 750W поставляется с модульными кабелями, также есть светодиодный дисплей Seasonic. Блок питания поддерживает подключение несколько графических карт. Производитель предлагает 10 летнюю гарантию. Стоимость продукта еще не известна.