Seasonic представила корпус SYNCRO Q7 с блоком питания Seasonic CONNECT

Seasonic представила алюминиевый корпус SYNCRO Q7. Корпус имеет компактный размер с панелью из закаленного стекла.

SYNCRO Q7 имеет правостороннее расположение материнской платы. Новинка имеет встроенный блок питания Seasonic CONNECT, который был представлен в этом году. Встроенный модуль обеспечивает простую укладку кабелей блока питания.

В корпусе установлены четыре 120 мм вентилятора Gentle Typhoon. Всего можно установить до 8 вентиляторов, корпус также предлагает широкие возможности для систем жидкостного охлаждения.

Seasonic SYNCRO Q7 с блоком питания Seasonic CONNECT на 650 Вт будет доступен по цене 309 долларов.