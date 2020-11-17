Seasonic представила корпус SYNCRO Q7 с блоком питания Seasonic CONNECT

Seasonic представила алюминиевый корпус SYNCRO Q7. Корпус имеет компактный размер с панелью из закаленного стекла.

SYNCRO Q7 имеет правостороннее расположение материнской платы. Новинка имеет встроенный блок питания Seasonic CONNECT, который был представлен в этом году. Встроенный модуль обеспечивает простую укладку кабелей блока питания.

В корпусе установлены четыре 120 мм вентилятора Gentle Typhoon. Всего можно установить до 8 вентиляторов, корпус также предлагает широкие возможности для систем жидкостного охлаждения.

Seasonic SYNCRO Q7 с блоком питания Seasonic CONNECT на 650 Вт будет доступен по цене 309 долларов.

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