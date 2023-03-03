Себестоимость Google Pixel Watch составляет всего 123 доллара

Довольно интересно иногда наблюдать за информацией о себестоимости того или иного устройства — например, недавно в сети появились данные о том, что iPhone нового поколения стоит на самом деле всего 400 долларов, а продают его за 800-1200. Аналогичная ситуация сложилась с умными часами Google Pixel Watch, которые, если верить информации аналитиков, стоят всего 123 доллара. Точнее, это стоимость комплектующих, которые используются в умных часах за 349 долларов. Правда, это не совсем правильная оценка, так как пользователи почему-то считают только стоимость отдельных комплектующих умных часов. Никто не учитывает, что этот гаджет ещё нужно собрать на заводе — это тоже стоит денег, причём немалых, а потом ещё упаковать в коробку и доставить с завода в магазин.

Также хотелось бы уточнить, что производитель разрабатывает софт для своих умных часов, да и сам гаджет тоже проектируют многие годы, тестируют, после чего собирают прототипы и испытывают их в различных ситуациях, а только после этого отправляют в производство. Соответственно, к цене комплектующих в 123 доллара стоит добавить приличную сумму с учётом разработки, логистики, упаковки, доставки и процента ритейлерам, которые эти часы продают. И в результате окажется, что производитель получает с каждого устройства не так уж много денег, во всяком случае сейчас, когда умные часы Google Pixel Watch только набирают обороты и ещё не являются настолько уж популярным решением на современном рынке.
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