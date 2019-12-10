Сегодня состоится запуск Redmi K30

Redmi K30 и Redmi K30 5G будут выпущены сегодня. Телефоны обладают впечатляющим набором функций. Одной из особенностей является сертификация Hi-Res Audio. Воспроизведение звука в серии Redmi K30 (с аудионаушниками Hi-Res) должен быть выше, чем качество CD. Пользователь получит более качественный звук в играх и при просмотре фильмов, а также при прослушивании музыки.

K30 будет использовать 4G с процессором Snapdragon 730G, а Redmi K30 5G будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 765G со встроенным модемом 5G. Оба телефона будут иметь ЖК-дисплей и частоту обновления 120 Гц. На задней панели будут установлены 64 МП камера. Емкость батареи составляет 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. Смартфон получит Android 10 из коробки.