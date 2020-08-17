Сегодня состоялась официальная презентация смартфонов VIVO iQOO 5

Устройства оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 865. Смартфоны будет иметь до 12 Гб оперативной памяти и операционную систему Android 10. Модели VIVO iQOO 5 получат перфорированный дисплей в формате Full HD +, тройную основную камеру, а также флеш-накопитель объемом до 512 ГБ.
Сегодня был официально представлен модельный ряд смартфонов VIVO iQOO 5. В серию будут включены три модели: стандартная версия VIVO iQOO 5, самая мощная версия iQOO 5 Pro и iQOO 5 BMW Special Edition. Особенностью смартфонов является поддержка сверхбыстрой зарядки мощностью 120 Вт, которая позволит зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч за 15 минут.