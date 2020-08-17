Сегодня состоялась официальная презентация смартфонов VIVO iQOO 5

Сегодня был официально представлен модельный ряд смартфонов VIVO iQOO 5. В серию будут включены три модели: стандартная версия VIVO iQOO 5, самая мощная версия iQOO 5 Pro и iQOO 5 BMW Special Edition. Особенностью смартфонов является поддержка сверхбыстрой зарядки мощностью 120 Вт, которая позволит зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч за 15 минут.

Устройства оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 865. Смартфоны будет иметь до 12 Гб оперативной памяти и операционную систему Android 10. Модели VIVO iQOO 5 получат перфорированный дисплей в формате Full HD +, тройную основную камеру, а также флеш-накопитель объемом до 512 ГБ.
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